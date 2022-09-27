خلال 24 ساعة القادمة.. توقّعات بحدوث مختنقات مائية مع هطول الأمطار

قال مدير مكتب الإعلام بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي محمد كريم إنه توقع حدوث مختنقات وتجمعات مائية عند هطول الأمطار المتوقعة اليوم وغدا، وذلك في المناطق التي لا يوجد بها بنية تحتية.

وأوضح كريم في تصريح صحفي أنّهم ينتظرون دعم الحكومة للشركة، وذلك وفق اجتماع رئيس الحكومة مع رئيس مجلس إدارة الشركة لحلحلة المختنقات التي تمر بها الشركة.

وأشار كريم إلى أن الحملة التي اطلقتها الشركة لتهيئة وتنظيف غرف مياه الصرف الصحي، وغرف مياه الأمطار وصلت يومها الـ 39 وأصبحت جاهزة لاستيعاب ي كميات من مياه الأمطار.

الجدير بالذكر أنّ عدد من شوارع ومناطق العاصمة غرقت يوم الجمعة الماضية جراء هطول الأمطار، وعلى رأسها ميدان الشهداء وسط المدينة.