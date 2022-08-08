خلال 24 ساعة الماضية.. تسجيل 100 إصابة و204 حالة شفاء من كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و204 حالات شفاء، فيما لم تُسجّل أيّ حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المركز في بيان الاثنين، إنّ نسبة الإصابات بلغت أكثر من 35% بعد تسلمه 283 عينة من المختبرات التابعة له في عموم البلاد.

وأوضح مركز مكافحة الأمراض أنّ أغلب الحالات الموجبة، سجلت في مدينتي طرابلس ومصراتة، لافتا إلى أنّ إجمالي الإصابات بلغ 505.805، فيما بلغ عدد المتعافين إلى 497.889، كما بلغت الٍوفيات المسجلة 6.433 وفاة

من جانب آخر، قال المركز إنه باشر منذ فترة إعطاء الجرعة الرابعة المعززة من لقاح كورونا في جميع المراكز الصحية، موضحا أنّ الجرعة الرابعة يمكن أن تعطى لكل من مرت أربعة أشهر على أخذه آخر جرعة من اللقاحات المضادة.