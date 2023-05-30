خلال 24 ساعة الماضية.. حرب الطائرات المسيرة تشتعل بين موسكو وكييف

تعرضت العاصمة الروسية موسكو فجر اليوم الثلاثاء لهجوم بطائرات مسيرة، مما تسبب بأضرار «طفيفة» لعدة مبان وإصابة شخصين.

يأتي ذلك في خضم هجوم واسع بالطائرات المسيرة تتعرض له العاصمة الأوكرانية كييف للمرة الثالثة خلال 24 ساعة، أسفر عن مقتل شخص وإصابة 4 آخرين.

وقال عمدة موسكو سيرغي سوبيانين إنّ الهجوم بمسيرات هذا الصباح فجرا في أضرار طفيفة في أبنية عدة، وقد انتشرت كل أجهزة الطوارئ في المدينة بالمكان ولم تسجل إصابات خطرة ، مضيفا أن شخصين أصيبا بجروح طفيفة نتيجة الهجوم.

من جانبها، ذكرت سلطات الطوارئ في العاصمة الروسية موسكو أن مباني سكنية بأطراف العاصمة تعرضت لأضرار طفيفة نتيجة هجمات بمسيرات.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنّ أوكرانيا نفذت هجوما إرهابيا بالطائرات المسيرة استهدف موسكو، مضيفة أنّه تم إسقاط 5 طائرات مسيرة بمنظومات بانتيسير، و3 باستخدام تقنيات الحرب الإلكترونية في مقاطعة موسكو.

وأفاد موقع «زفيزدا» التابع لوزارة الدفاع الروسية بأن نحو 32 مسيرة شاركت في الهجوم على موسكو، وأنها أطلقت على الأغلب من مقاطعة سومي شمالي أوكرانيا.

وأظهرت لقطات -نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي- آثار دخان في الجو، وظهرت في أخرى نافذة محطمة بأحد المباني، في حين ٫كرت وكالة «تاس» الروسية أنّه تم إجلاء مبنى متعدد الطوابق جنوبي غربي موسكو بعد إصابته بطائرة مسيرة.