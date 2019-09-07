الرئيسية | ليبيا

خلال 24 ساعة فقط.. 94 شاحنة تعبر منفذ «مساعد» وتدخل الأراضي الليبية!

عين ليبيا | آخر تحديث: 7 سبتمبر 2019 - 08:55
حجم الخط
طباعة
Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

قال مدير أمن مطروح رضا العمدة إنه أنهى إجراءات سفر 1413 عبر المنفذ منهم 370 مصرياً وليبياً. [إنترنت]
أكدت وسائل إعلام مصرية عودة 364 مصرياً عبر منفذ السلوم البري بينهم 316 سافروا بطريقة شرعية و48 بطرق غير شرعية، وعبرت أيضضاً 240 شاحنة في الاتجاهين.

حيث قال مدير أمن مطروح رضا العمدة إنه أنهى إجراءات سفر 1413 عبر المنفذ منهم 370 مصرياً وليبياً.

وأكد أنه أنهى أيضاً إجراءات مغادرة 94 شاحنة محملة بالبضائع والمواد الغذائية ومواد البناء والرخام من المنفذ متجهة لمنفذ مساعد الليبي، فضلاً عن إنهاء إجراءات وصول 146 شاحنة لتحميل بضائعها من الجانب المصري.

أخبار ذات صلة
إحياء العملية السياسية في ليبيا.. محور لقاء سلامة مع وزير خارجية مصر
Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

اقرأ أيضا

4
اترك تعليق

4 مجموع التعليقات
0 عدد الردود
1 المتابِعون
 
أكثر التعليقات تفاعلا
أكثر التعليقات شعبية
1 المعلقون
  اشتراك  
الأحدث الأقدم الأكثر تصويتاً
نبّهني عن
زورو سيف العدالة

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته إلى مزيد من التطور و التقدم و الإزدهار للعلاقات الليبية المصرية في المجال الإقتصادي بشكل خاص و في مختلف المجالات السياسية و الإقتصادية و الرياضية و الثقافية و العلمية و غيرها بشكل عام تحيا ليبيا ليبيا حُرة تحيا مصر مصر حُرة شاء من شاء و أبى من أبى فليخسىء الخاسئون و شكراً لسعة صدركم و شكراً

أعجبني0لم يعجبني  رد
12 دقيقة مضت
زورو سيف العدالة

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته إلى مزيد من التقدم و الإزدهار للعلاقات الليبية المصرية في المجال الإقتصادي بشكل خاص و في مختلف المجالات السياسية و الإقتصادية و الرياضية و الثقافية و العلمية و غيرها بشكل عام تحيا ليبيا ليبيا حُرة تحيا مصر مصر حُرة شاء من شاء و أبى من أبى فليخسىء الخاسئون و شكراً لسعة صدركم و شكراً

أعجبني0لم يعجبني  رد
6 دقيقة مضت
زورو سيف العدالة

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته إلى مزيد من التطور و التقدم و الإزدهار للعلاقات الليبية المصرية في المجال التجاري و السياحي ( الإقتصادي ) بشكل خاص و في مختلف المجالات السياسية و الإقتصادية و الرياضية و الثقافية و العلمية و غيرها بشكل عام تحيا ليبيا ليبيا حُرة تحيا مصر مصر حُرة شاء من شاء و أبى من أبى فليخسىء الخاسئون و شكراً لسعة صدركم و شكراً

أعجبني0لم يعجبني  رد
3 دقيقة مضت