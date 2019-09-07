خلال 24 ساعة فقط.. 94 شاحنة تعبر منفذ «مساعد» وتدخل الأراضي الليبية!

أكدت وسائل إعلام مصرية عودة 364 مصرياً عبر منفذ السلوم البري بينهم 316 سافروا بطريقة شرعية و48 بطرق غير شرعية، وعبرت أيضضاً 240 شاحنة في الاتجاهين.

حيث قال مدير أمن مطروح رضا العمدة إنه أنهى إجراءات سفر 1413 عبر المنفذ منهم 370 مصرياً وليبياً.

وأكد أنه أنهى أيضاً إجراءات مغادرة 94 شاحنة محملة بالبضائع والمواد الغذائية ومواد البناء والرخام من المنفذ متجهة لمنفذ مساعد الليبي، فضلاً عن إنهاء إجراءات وصول 146 شاحنة لتحميل بضائعها من الجانب المصري.