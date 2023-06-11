خلال 3 أيام.. ألف و460 حاجا ليبياً يصلون الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج

قال رئيس لجنة الترحيل لموسم الحج الحالي محمد الطويري إنّ عدد الحجاج الذين غادروا أرض الوطن حتى الآن ألف و460 حاجا، وأنّ عدد أعضاء البعثة المغادرين بلغ 175 عضوا.

وأوضح الطيري أنّه إلى الآن خرجت من ليبيا حاليا 7 طائرات من مطارات معيتيقة ومصراتة الدوليين، وأنّ الرحلات المحجوزة 14 رحلة من مصراتة وطرابلس وسبها وبنغازي.

وفي السياق نفسه، أعلن المتحدث باسم الهيئة عبدالله العقيلي أنّهم بدؤوا اليوم في تسيير رحلات الحجاج من مطار مصراتة الدولي، وأنّ يوم غدا ستنطلق أول رحلة من مطار بنينا الدولي.

وتابع العقيلي في تصريح صحفي أنّ عدد الحجاج الليبيين المتوجهين يوميا نحو السعودية يبلغ 750 حاجا من عموم البلاد، مشيرا إلى أنّ لجان الاستقبال والتسكين وصلت يوم الجمعة في أول رحلة.