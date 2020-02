خلال 5 دقائق.. «مايكروسوفت» تخسر 17 مليار دولار من قيمتها

وانخفض سعر أسهم الشركة من 185.40 دولار في الساعة 2:11 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، إلى أدنى مستوى خلال اليوم عند 183.16 دولار في 2:16 مساءً، وأغلقت على مقربةٍ من هذا السعر.

وتكبدت أسهم مايكروسوفت، البالغ قيمتها 1.4 تريليون دولار، خسارة بنسبة 1% من القيمة السوقية للشركة خلال يوم الخميس.

هذا وصُدِر الحكم المؤقت، الخميس، بعد زعم شركة أمازون أن تحيز الرئيس ترامب ضد جيف بيزوس منع جهود الشركة من الفوز بعقد البنتاغون للتخزين السحابي البالغة قيمته 10 مليارات دولار والذي فازت به مايكروسوفت.

وارتفعت أسهم أمازون لفترةٍ وجيزة بعد إعلان الحكم، الخميس، لكن اتجهت بعد ذلك اتجاهاً سلبياً.

Microsoft loses $17billion in value in just FIVE minutes after judge grants Amazon request to block their Pentagon contract amid feud between Trump and Jeff Bezos https://t.co/wFClTPLLkl