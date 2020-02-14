مال وأعمال

خلال 5 دقائق.. «مايكروسوفت» تخسر 17 مليار دولار من قيمتها

عين ليبيا | آخر تحديث: 14 فبراير 2020 - 17:12
حجم الخط
طباعة
مال وأعمال
تكبدت أسهم مايكروسوفت خسارة بنسبة 1% من القيمة السوقية. [رويترز]

أفادت صحيفة “دايلي مايل” البريطانية، الجمعة، بخسارة شركة مايكروسوفت من قيمة أسهمها، يوم أمس الخميس، 17 مليار دولار، وذبك بعد 5 دقائق فقط من إصدار قاض فيدرالي حكماً احترازياً مؤقتاً، بشأن عقد مشروع البنية التحتية المشتركة للمؤسسات بين الشركة والبنتاغون.

وانخفض سعر أسهم الشركة من 185.40 دولار في الساعة 2:11 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، إلى أدنى مستوى خلال اليوم عند 183.16 دولار في 2:16 مساءً، وأغلقت على مقربةٍ من هذا السعر.

وتكبدت أسهم مايكروسوفت، البالغ قيمتها 1.4 تريليون دولار، خسارة بنسبة 1% من القيمة السوقية للشركة خلال يوم الخميس.

محتوى ذو صلة
الصومال.. توقع على قانون البترول الجديد

هذا وصُدِر الحكم المؤقت، الخميس، بعد زعم شركة أمازون أن تحيز الرئيس ترامب ضد جيف بيزوس منع جهود الشركة من الفوز بعقد البنتاغون للتخزين السحابي البالغة قيمته 10 مليارات دولار والذي فازت به مايكروسوفت.

وارتفعت أسهم أمازون لفترةٍ وجيزة بعد إعلان الحكم، الخميس، لكن اتجهت بعد ذلك اتجاهاً سلبياً.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً

  اشتراك  
نبّهني عن

اقرأ أيضا

عين ليبيا على بريدك الخاص

احصل على النشرة الأسبوعية مباشرة على بريدك الإلكتروني الخاص

Send this to a friend