خلال 5 دقائق.. «مايكروسوفت» تخسر 17 مليار دولار من قيمتها

أفادت صحيفة “دايلي مايل” البريطانية، الجمعة، بخسارة شركة مايكروسوفت من قيمة أسهمها، يوم أمس الخميس، 17 مليار دولار، وذبك بعد 5 دقائق فقط من إصدار قاض فيدرالي حكماً احترازياً مؤقتاً، بشأن عقد مشروع البنية التحتية المشتركة للمؤسسات بين الشركة والبنتاغون.

وانخفض سعر أسهم الشركة من 185.40 دولار في الساعة 2:11 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، إلى أدنى مستوى خلال اليوم عند 183.16 دولار في 2:16 مساءً، وأغلقت على مقربةٍ من هذا السعر.

وتكبدت أسهم مايكروسوفت، البالغ قيمتها 1.4 تريليون دولار، خسارة بنسبة 1% من القيمة السوقية للشركة خلال يوم الخميس.

هذا وصُدِر الحكم المؤقت، الخميس، بعد زعم شركة أمازون أن تحيز الرئيس ترامب ضد جيف بيزوس منع جهود الشركة من الفوز بعقد البنتاغون للتخزين السحابي البالغة قيمته 10 مليارات دولار والذي فازت به مايكروسوفت.

وارتفعت أسهم أمازون لفترةٍ وجيزة بعد إعلان الحكم، الخميس، لكن اتجهت بعد ذلك اتجاهاً سلبياً.