خلال 6 أشهر.. الصحة تكشف حصيلة «الرقابة والتحقيقات» داخل القطاع

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية إحصائيات أعمال إدارة التفتيش والمتابعة، مكتب التحقيق، خلال النصف الأول من عام 2026، والتي تضمنت عدداً من الإجراءات المرتبطة بالشكاوى والتحقيقات الإدارية ومتابعة أداء العاملين في القطاع الصحي.

وأوضحت الوزارة أن مكتب التحقيق تعامل خلال الفترة الممتدة من يناير حتى يونيو 2026 مع 121 شكوى مقدمة من المواطنين والموظفين، إضافة إلى استقبال 142 تقريراً محالاً إلى المكتب للنظر فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وأظهرت الإحصائيات الصادرة عن الوزارة إصدار 263 طلب استدعاء لمديرين وموظفين، بهدف استكمال إجراءات التحقيق والاستماع إلى الإفادات المتعلقة بالملفات المحالة، إلى جانب تسجيل 66 نتيجة تحقيق ضمن أعمال المكتب خلال الفترة نفسها.

وبحسب البيانات المنشورة، أحال مكتب التحقيق 43 حالة إلى المجلس التأديبي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما أصدر قرارات بإيقاف 30 مديراً عاماً عن العمل بصورة احتياطية إلى حين استكمال التحقيقات والإجراءات المرتبطة بالملفات الخاصة بهم.

وأكدت وزارة الصحة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن عمل إدارة التفتيش والمتابعة لتعزيز الرقابة الإدارية داخل القطاع الصحي، ومتابعة أداء المؤسسات والعاملين بها، بما يدعم رفع مستوى الالتزام وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وتواصل وزارة الصحة تنفيذ برامج المتابعة والتقييم للجهات التابعة لها، بهدف تعزيز الحوكمة والانضباط الإداري، ومعالجة الملاحظات والشكاوى وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.