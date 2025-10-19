خلال 6 أشهر.. بلدية «سوق الجمعة» تقدّم 168 ألف خدمة صحية

سجّلت المرافق الصحية ببلدية سوق الجمعة خلال النصف الأول من عام 2025 أكثر من 168 ألف خدمة صحية لمختلف الفئات، وفق الإحصائية الصادرة للفترة الممتدة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2025.

وبلغ إجمالي الخدمات المقدمة 168,866 خدمة شملت الأقسام الطبية والخدمات العلاجية والوقائية بالمراكز الصحية التابعة للبلدية.

وتعكس هذه الإحصاءات حجم الجهود المبذولة في تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية وتوسيع نطاق الاستفادة منها، في إطار خطة وزارة الصحة الهادفة إلى رفع كفاءة المرافق الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.