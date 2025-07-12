خلال 6 أشهر فقط.. 4.3 مليون سائح يزورون تونس

أعلنت السلطات التونسية أن عدد السياح الوافدين إلى البلاد بلغ 4.3 مليون شخص حتى نهاية يونيو 2025، بزيادة قدرها 11% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال المدير العام للديوان الوطني للسياحة، محمد المهدي الحلوي، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن الموسم السياحي يسير بشكل إيجابي، مشيرًا إلى أن العائدات السياحية شهدت أيضًا ارتفاعًا بنسبة 8% خلال النصف الأول من العام.

وأشار الحلوي إلى أن السياحة تمثل المصدر الأول للعملة الصعبة في تونس، ما يبرز أهميتها المتزايدة للاقتصاد الوطني.

وكانت تونس قد سجلت رقمًا قياسيًا فى عدد السياح خلال عام 2024، بلغ 10.3 مليون زائر، وتأمل الحكومة أن تتجاوز 11 مليون سائح بحلول نهاية العام الجاري.