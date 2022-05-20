خلال 72 ساعة.. الإتحاد الأوروبي يُكرّر قلقه إزاء أحداث طرابلس

أعربت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء ما سمتها المواجهات المسلحة الأخيرة والتحريض على العنف الذي حدث في طرابلس.

ودعت البعثة في بيان مشترك مع البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، إلى التهدئة، مؤكدة أن العنف لن يؤدي سوى إلى تهديد وحدة ليبيا واستقرارها وازدهارها.

وذكر البيان بأهمية حماية المدنيين، حاثا جميع الأطراف الفاعلة على الامتناع عن الأعمال التي من شأنها تقويض اتفاق وقف إطلاق النار، ومشددا على أنه لا يوجد بديل عن الحل السياسي.

كما حث البيان جميع الأطراف على التصرف بمسؤولية، والدخول في حوار فعلي لإيجاد طريقة توافقية يمكن من خلالها المضي قدما، مبديا دعم بعثات الاتحاد الأوروبي للمحادثات الدستورية الجارية في القاهرة، سعيا لتحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة البلاد وضمان تجديد شرعية المؤسسات الليبية.