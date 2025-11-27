خلال 8 أشهر.. العيادة المجمعة الخمس تقدم 60 ألف خدمة صحية

أظهر التقرير الإحصائي الصادر عن العيادة المجمعة الخمس في ليبيا أن العيادة قدمت 59,993 خدمة صحية خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 أغسطس 2025، بما يعكس الدور الحيوي للعيادة في تخفيف الضغط على المستشفيات العامة وتقديم رعاية صحية مستمرة على مدار اليوم، بحسب وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية

وأوضح التقرير توزيع الخدمات بحسب الأقسام كالتالي:

الطوارئ: 29,681 حالة

29,681 حالة الباطنة: 16,518 حالة

16,518 حالة تخطيط القلب: 2,432 حالة

2,432 حالة المختبرات: 11,362 حالة

وتؤكد هذه الأرقام أهمية العيادة كمركز متكامل يقدم خدمات طبية متنوعة ويستجيب للاحتياجات الصحية اليومية للمواطنين، ما يسهم في تعزيز جودة الرعاية الصحية وتقليل الازدحام في المستشفيات العامة.

وتم إنشاء العيادات المجمعة في ليبيا لتعزيز تقديم الرعاية الصحية الأولية وتقليل الضغط على المستشفيات العامة، من خلال توفير خدمات طبية متكاملة في مكان واحد.

وأصبحت هذه المراكز ركيزة أساسية في تحسين الوصول إلى الخدمات الطبية، خاصة في المدن والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية.