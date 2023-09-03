خلايا كهربائية جديدة لتخفيف الأحمال بالخمس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء أمس السبت، عن تجهيز مشروع محطة تحويل المستشفى التعليمي الخمس بخلايا جديدة جهد 11/30 كيلو فولت، وذلك لتغطية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في المنطقة، وتخفيف الأحمال على بعض محطات التحويل المجاورة.

وأوضحت “الشركة العامة للكهرباء” عبر منصتها الرسمية: أنّ هذه المحطّة من ضمن المحطّات التي تم تشغيلها وشحنها بجهود إدارة مشروعات توزيع المرقب وشبكات الجهد المتوسط المرقب.

كما أكّدت الشركة أن هذه الجهود المتواصلة تأتي في إطار حرص مجلس إدارتها على تحسين مستوى أداء الشبكة ورفع كفاءتها في مناطق عدّة.