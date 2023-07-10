خلفا لـ«الشنطي».. «قادربوه» يستلم مهامه رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية مباشرة عبدالله قادربوه مهامه في منصب رئيس الهيئة بعد تكليفه من مجلس النواب.

وفي وقت سابق أمس الأحد نشر المكتب الإعلامي للهيئة صورا للرئيس السابق سليمان الشنطي وهو يترأس أحد الاجتماعات، مشيرا إلى أنه لا يزال يمارس مهامه.

وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، طالب بوقف التعامل مع سليمان الشنطي كرئيس لهيئة الرقابة الإدارية، وبدء التعامل مع عبد الله قادربوه، بصفته رئيسا لها دون غيره، وفق قوله.

وكان مجلس النواب قد صوت خلال جلسة رسمية مغلقة قبل أسبوعان على إعفاء رئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس وأعضاء مجلس إدارة مجلس التخطيط الوطني واختيار مجلس جديد.

وفي مارس 2021، أصدر النواب قرارا بتسمية قادربوه رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية، فيما قوبل هذا القرار برد من رئاسة الأعلى للدولة حينها أفادت فيه ببطلان التكليف قائلة: «إنه ليست من اختصاصات مجلس النواب».