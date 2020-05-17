خلو 43 حالة اشتباه من فيروس وكورونا وتماثل 7 حالات للشفاء

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، عدم تسجيل أي حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقال المركز في بيان، إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض استلم يوم الأحد عدد (43) عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وعقب الفحص المختبري تبين أن نتائج الفحص سالبة وخلوهم جميعا من فيروس كورونا المستجد. محتوى ذو صلة «الأخلاقيات البيولوجية» تُوافق على استخدام البلازما في علاج حالات كورونا ويبيّن المركز أن من ضمن النتائج تماثل عدد (7) حالات للشفاء. هذا وتم تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في ليبيا يوم 25 مارس الماضي، وأصاب الفيروس حتى الآن 65 شخصاً وأسفر عن وفاة 3 أشخاص، في حين تماثل 35 مصاباً للشفاء.