أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض خلو 58 حالة اشتباه من فيروس كورونا المستجد.

وقال المركز في بيان، إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الامراض استلم اليوم السبت عدد (58) عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وعقب الفحص المختبري تبين أن نتائج الفحص سالبة وخلوهم جميعا من فيروس كورونا.

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن من بين العينات السالبة، 4 حالات قد تماثلت للشفاء (حالة أساسية، و3 مخالطين).

هذا وتم تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في ليبيا يوم 25 مارس الماضي، وأصاب الفيروس حتى الآن 61 شخصاً وأسفر عن وفاة 3 أشخاص، في حين تماثل 24 مصاباً للشفاء.