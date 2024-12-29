«خليجي 26».. «الدوسري» يغيب عن المواجهة مع عمان ولقطة مشجّعة تخطف الأنظار

تداول مستخدمون لمنصة إكس لقطة مصورة لعلي البليهي، مدافع المنتخب السعودي، وإحدى المشجعات، على هامش مباراة “الأخضر” والمنتخب العراقي، السبت.

وكان البليهي ورفاقه قد تغلّبوا على منتخب “أسود الرافدين” بثلاثة أهداف لواحد، في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس الخليج العربي.

عقب المباراة، توجّه علي البليهي إلى مدرجات استاد جابر الأحمد الدولي، ومنح قميصه لمشجعة، لينتاب الأخيرة فرحة عارمة.

وفي سياق متصل، تأكد رسميا غياب لاعب خط وسط المنتخب السعودي ناصر الدوسري عن مواجهة عمان في الدور نصف النهائي لبطولة “خليجي 26” بسبب الإيقاف.

وحصل الدوسري على بطاقة صفراء أمام اليمن في الجولة الأولى من دور المجموعتين، ونال الإنذار الثاني في مواجهة العراق بالجولة الثالثة اليوم السبت ليتأكد غيابه عن مواجهة الدور نصف النهائي أمام عمان بسب تراكم الإنذارات.

وتنص لائحة كأس الخليج على إيقاف اللاعب الذي يحصل على إنذارين لمباراة واحدة. ومن المقرر أن تقام مواجهة السعودية ضد عمان الثلاثاء المقبل على ملعب جابر الأحمد الدولي بالكويت.

وكان المنتخب السعودي تأهل إلى نصف نهائي “خليجي 26” بعد حلوله وصيفا في المجموعة الثانية برصيد ست نقاط جمعها من فوزه على اليمن والعراق 3-2 و3-1 على الترتيب، وخسر الأخضر مباراة واحدة ضد البحرين 2-3.

علي البليهي يهدي قميصه لإحدى المشجعات 🇸🇦👕



#خليجي_زين26 pic.twitter.com/7QaRSwej8N — خليجي زين 26 (@KhaleejiZain) December 28, 2024