«خليفة حفتر» يبحث مع السفير البريطاني تهيئة الظروف للانتخابات العامة

بحثَ “خليفة حفتر”، مع مارتن أندرو، سفير المملكة المُتحدة لدى ليبيا، آلياتِ تهيئة الظروف المُحيطة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وناقشَ “حفتر” مع الوقد البريطاني في الرجمة، آخر المستجدات على الساحة السياسية في ليبيا.

وعبّر السفير عن شكر وتقدير المملكة المتحدة للقيادة العامة ودورها الرئيسي في استتباب الأمن ودعم الاستقرار في ليبيا.

بدوره تقدم “حفتر” بالشكر والتقدير للمملكة المتحدة على ما قدمته من دعم للعملية السياسية في ليبيان من أجل تحقيق طموحات أبناء الشعب الليبي لإجراء الانتخابات والوصول إلى مرحلة الاستقرار الدائم.