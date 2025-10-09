«خليل البلوشي» يعلن حضوره إلى مدينة بنغازي للتعليق على «كأس الإعمار»

تشهد مدينة بنغازي أجواءً رياضية استثنائية استعدادًا لمواجهة كأس الإعمار التي تجمع بين فريقي إنتر ميلان الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني، يوم الجمعة 10 أكتوبر 2025 على أرضية ملعب بنغازي الدولي، في حدث وُصف بأنه “تاريخي وغير مسبوق” في الملاعب الليبية.

وفي خطوة لاقت تفاعلاً واسعًا بين الجماهير، أعلن المعلّق الرياضي الشهير خليل البلوشي عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي عن وصوله إلى مدينة بنغازي للمشاركة في هذا الحدث الكبير، حيث سيتولى التعليق على اللقاء المنتظر الذي يقام تحت شعار “كأس الإعمار – FDRL Cup”.

وقال البلوشي في منشوره عبر منصة “إكس”: “نلتقي غدًا بحول الله من ليبيا الحبيبة، من بنغازي أرض الأصالة والتاريخ… أتشرف بأن أكون بينكم للتعليق على كأس الإعمار”.

وأضاف المعلّق العُماني المعروف أن حضوره إلى ليبيا يحمل “رسالة محبة وسلام”، مؤكدًا أن “الرياضة قادرة على جمع الشعوب وتوحيدهم تحت راية الفرح والأمل”.

حدث رياضي برعاية صندوق الإعمار

اللقاء يُقام برعاية صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا (FDRL)، ويهدف إلى إبراز الوجه الجديد لليبيا في مرحلة إعادة البناء، من خلال حدث يجمع أسماءً كروية عالمية، ويعيد الحياة إلى الملاعب الليبية بعد سنوات من الغياب عن استضافة المباريات الدولية.

كما يشكل اللقاء فرصة مهمة للترويج للرياضة الليبية، وجذب الأنظار العالمية نحو مدينة بنغازي التي استعادت مكانتها كعاصمة للرياضة في الشرق الليبي.

حضور جماهيري وفني مميز

من المتوقع أن يشهد الحدث حضورًا جماهيريًا ضخمًا، بالإضافة إلى شخصيات رياضية وفنية من داخل وخارج ليبيا، وسط استعدادات تنظيمية كبيرة لتأمين الحدث وضمان خروجه في أبهى صورة.

وأشادت صفحات رياضية محلية بحضور خليل البلوشي، معتبرةً أن وجوده “يُضفي نكهة خاصة على الحدث، لما يمتاز به من أسلوبه المميز وصوته الذي ارتبط بكبرى البطولات العربية والآسيوية”.

ليبيا ترحب من جديد

تأتي بطولة كأس الإعمار في إطار جهود إعادة دمج ليبيا في المشهد الرياضي الدولي، وإيصال رسالة بأن البلاد قادرة على استضافة فعاليات كبرى بأمان وتنظيم رفيع المستوى.

ويُنتظر أن تنقل المباراة على قناة ليبيا الرياضية، مع تغطية إعلامية موسعة من قنوات عربية ودولية، فيما سيتولى خليل البلوشي التعليق الرئيسي على اللقاء، ليكون بذلك أول معلق عربي يعلّق من الأراضي الليبية على مواجهة بين ناديين أوروبيين بهذا الحجم.