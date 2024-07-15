«خمادة» يبحث مع سفير اسبانيا تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين

استقبل عبد الرحمن الهادي خمادة مدير إدارة الشؤون الأوروبية، بمقر الوزارة ظهر اليوم، سفير مملكة إسبانيا المعتمد لدى دولة ليبيا خافيير سوريا كينتانا.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية وامكانية فتح آفاق جديدة للتعاون، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة ويخدم مصلحة الشعبين.

كما أبدى مدير الإدارة إستعداد حكومة الوحدة الوطنية للدفع بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين نحو آفاق أرحب.

ومن جانبه أكد السفير الإسباني على تطلعات بلاده في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.