«خمادة» يستقبل وزير الدولة لشؤون السنغاليين بالخارج

استقبل عبد الرحمن الهادي خمادة مدير إدارة الشؤون الأوروبية بصفته عضو اللجنة المشرفة عن تنظيم منتدى الهجرة عبر المتوسط، وزير الدولة لشؤون السنغاليين بالخارج أمادو شريف والوفد المرافق له على هامش مشاركته في أعمال المنتدى الذي عقد يوم أمس الأربعاء بالعاصمة طرابلس.

وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، من جانبه نقل الوزير تحيات رئيس جمهورية السنغال وحكومة بلاده إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وقدم شكره للسلطات الليبية المختصة على تنظيم هذا المنتدى الهام الذي اعتبره فرصة ثمنية لمناقشة التحديات التي تواجهها البلدين، متمنياً أن يستمر هذا الزخم الايجابي في تعزيز التعاون والتكامل بين البلدين والشعبين الصديقين.

وفي المقابل أشاد المدير بعمق العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط الشعبين الصديقين، مؤكداً على حرص حكومة الوحدة الوطنية على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة ليبيا وجمهورية السنغال في شتى المجالات من خلال تبادل زيارات الوفود والعمل المشترك من أجل تحقيق مصلحة البلدين الصديقين.