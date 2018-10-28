خماسية تاريخية جديدة لـ«البلوغرانا» في شباك «الميرينغي» في كلاسيكو الأرض

وبهذا الانتصار، رفع البلوغرانا رصيده للنقطة 21 في صدارة الترتيب، وتجمد رصيد الملكي عند 14 نقطة في المركز الـ9.

الشوط الأول

المباراة بدأت قوية من نادي برشلونة الذي سجل هدفه الأول في الدقيقة الـ11 عن طريق البرازيلي كوتينيو والذي تلقى تمريرة رائعة من خوردي ألبا الذي خاض مشوار طويل على الجانب الأيمن لريال مدريد قبل أن يصنع الهدف.

وفي الدقيقة الـ19 حاول البرازيلي أرتور تسجيل الهدف الثاني من تسديدة من خارج منطقة الجزاء تصدى لها تيبو كورتوا ببراعة.

ومع حلول النصف ساعة الأولى تلقى خوردي ألبا كرة ثانية حولها بتمريرة رائعة لسواريز أمام المرمى قبل تدخل عنيف من فاران تطلب مراجعة الحكم للإعادة التلفزيونية، ليحتسب ركلة جزاء حولها سواريز لهدف ثاني.

وبعد مرور حوالي 40 دقيقة نفذ صبر حكم اللقاء على نجوم كل من برشلونة وريال مدريد فأشهر البطاقة الصفراء لكل من راكيتيتش وناتشو تواليًا.

وفي الدقيقة الـ43 أهدر بيكيه فرصة الهدف الثالث بعد أن أرسل له سواريز عرضية على رأسه أخطأ تصويبها لينتهي الشوط بتقدم برشلونة بهدفين نظيفين.

الشوط الثاني

ومع انطلاقة الشوط الثاني ضغط ريال مدريد بكل خوطه على برشلونة وقام المدير الفني للفريق خوليان لوبيتيجي بإخراج فاران ودفع بفاسكيز في مركز الظهير الأيمن وقام بإعادة كاسيميرو في مركز قلب الدفاع ومعه ناتشو وراموس.

ضغط ريال مدريد تمت ترجمته سريعًا بهدف عن طريق مارسيلو الذي تابع كرة إيسكو العرضية وقلص النتيجة في الدقيقة الـ50.

استمرت محاولات ريال مدريد على المرمى دون فائدة فأدهر بنزيما أكثر من فرصة ومنع القائم هدفًا لمودريتش قبل أن تمنع آخر لسواريز.

ومع الضغط قام فالفيردي بإخراج رافينيا لصالح سميدو الذي شغر الظهير الأيمن وتقدم روبيرتو للجناح، بعدها أخرج كوتينيو ودفع بالفرنسي ديمبلي.

وفورًا جاءت التغييرات بالنتيجة فساهم ديمبلي في صناعة الهدف الثالث الذي سجله لويس سواريز برأسية رائعة على يسار كورتوا في الدقيقة الـ75.

ومع تراجع ريال مدريد واستمرار الضغط من برشلونة سجل سواريز الرابع في الدقيقة الـ83 من عمر اللقاء بعد خطأ ساذج من سيرخيو راموس.

وأضاف أرتورو فيدال الهدف الخامس برأسية بعد صناعة رائعة من الفرنسي عثمان ديمبلي في الدقيقة الـ87 من عمر اللقاء.