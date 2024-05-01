«داعش» يعلن مسؤوليته عن الهجوم على مسجد في هرات بأفغانستان

عين ليبيا | نُشر: الأربعاء، 1 مايو 2024 - 08:09 | آخر تحديث: 1 مايو 2024 - 08:12 نُشر: الأربعاء، 1 مايو 2024 - 08:09
دولي
عادت حركة طالبان إلى الحكم في صيف العام 2021

قال المتحدث باسم حاكم إقليم هرات الأفغاني الثلاثاء إن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون بعدما استهدف مسلحون مسجدا أثناء إقامة صلاة به.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد مسؤوليته عن الهجوم عبر إحدى القنوات التابعة له على تطبيق تيليغرام.

وأوضح مولوي نصار أحمد المتحدث باسم حاكم إقليم هرات أن الهجوم وقع مساء أمس الاثنين وأن امرأة وطفلا من بين القتلى.

وتقول حركة طالبان إنها تركز على استعادة الأمن منذ سيطرتها على البلاد مع انسحاب القوات الأجنبية في عام 2021، لكن الهجمات التي تستهدف المساجد والمعاهد الدينية والمباني الحكومية تواصلت على الرغم من انتهاء الحرب التي استمرت 20 عاما.

وكان تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد قد أعلن مسؤوليته عن العديد من الهجمات.

وإقليم هرات المتاخم لإيران هو في الغالب موطن للأقلية الدينية الشيعية التي تعرضت لبعض من أعنف الهجمات ضد المدنيين في تاريخ أفغانستان الدموي.

آخر تحديث: 1 مايو 2024 - 08:12
اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً

قد يهمك أيضاً