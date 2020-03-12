خنزير يهرب من براثن نمر بطريقة ذكية

ظل يدور حول نفسه حتى أفلت من مطارده وفر هاربا بسرعة [اليوم]

نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر لحظة هروب خنزير بري من بين فكي نمر.

ورغم قيام النمر بإطباق فكيه على الخنزير، إلا أن الأخير ظل يدور حول نفسه حتى أفلت من مطارده وفر هاربا بسرعة.

وتم التقاط الفيديو عن طريق مجموعة من السياح، خلال جولة سافاري على متن حافلة مكشوفة.

ويعتبر النمر أكثر الحيوانات المتوحشة شراهة، إذ إنه يمتلك معدة ذات قدرة هائلة على الهضم، لذلك فهو يستطيع أن يأكل كميات كثيرة من الطعام، لا يتناولها إلا ليلا، وهو يستطيع أن يأكل بقرة كاملة خلال ثلاثة ليال، وربما

اصيبت النمرة الأنثى بالفزع وهى ترىاه حين يأكل، لذلك كثيرا ما تخفى أطفالها الصغار عن أبيهم النمر حتى لا ياكلهم، وهو ياكل الحيوانات غيرالأليفة.

وهو يعتمد فى ذلك على أسنانه القوية التى يتمكن بواسطتها من قتل فريسته والتهامها، لكنه يتحول إلى مهاجمة الحيوانات غير الأليفة واكلها إذا

فقد نابا واحدا، يضطر إلى ذلك لأنه لا يستطيع التغلب على الحيوانات المتوحشة الكبيرة ذات الظلف وهى غذاؤه المعتاد، فيلجا إلى الصيد السهل بل

وفى هذه الحالة كثيرا ما يلجأ إلى مهاجمة الإنسان والحيوان على حد سوا.

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