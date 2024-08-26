خوري: السلام والاستقرار أصبحا أمراً حيوياً للمواطنين الليبيين

تحدثت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية، القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، حول “اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 الذي عُقد في المقر الدائم للجنة بمدينة سرت”.

وقالت نائبة الممثل الخاص على حسابها على منصة “X”: “إن الاجتماع ناقش “التطورات والتحديات في ليبيا، ولا سيما على الصعيد الأمني،” مضيفة أنها شددت “على الدور الحاسم الذي تضطلع به اللجنة في دعم اتفاق وقف إطلاق النار”.

وأضافت خوري، “أن الاجتماع تطرق كذلك “لسبل مواصلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك إخراج المقاتلين الأجانب والمرتزقة”، واعتبرت أن “السلام والاستقرار أصبحا، أكثر من أي وقت مضى، أمرا حيويا للمواطنين الليبيين الذين يتوقون إلى إيجاد حل سياسي مستدام”.

شاركت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية، القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السيدة… تم النشر بواسطة ‏UNSMIL بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا‏ في الأحد، ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤