خوري: اللجنة الاستشارية مُكلفة بوضع مقترحات ملموسة لمعالجة القضايا الرئيسية

اختتمت اللجنة الاستشارية، لبعثة الأمم المتحدة، اجتماعها الافتتاحي الذي استمر يومين في طرابلس.

وبحسب البعثة، “بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، انخرط المشاركون في مناقشات مثمرة حول شروط وقواعد عمل اللجنة، بما في ذلك عقد اجتماعها الثاني الأسبوع المقبل، كما أجروا نقاشًا أولياً حول القضايا الخلافية الرئيسية المتصلة بالإطار الانتخابي”.

وأكدت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني خوري، أن “اللجنة الاستشارية، باعتبارها عنصراً هاماً ضمن العملية السياسية الليبية الشاملة، مُكلفة بوضع مقترحات ملموسة لمعالجة هذه القضايا”.