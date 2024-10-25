«خوري» تؤكد التزام الأمم المتحدة بوحدة ليبيا وسيادتها

في اليوم العالمي للأمم المتحدة “UNDay”، كتبت نائبة الممثل الخاص للأمين العام القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، تغريدة على حسابها في منصة إكس أشارت فيها إلى الدور الهام الذي تلعبه الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

وقالت خوري في التغريدة، “في اليوم العالمي للأمم المتحدة “UNDay”، نستحضر الدور الهام الذي تضطلع به لأمم المتحدة في تعزيز السلام والحوار والدفاع عن حقوق الإنسان وتحقيق التنمية”.



وأضافت، “لعبت الأمم المتحدة دوراً محورياً في رحلة ليبيا نحو الاستقلال، وهي مستمرة في التزامها بوحدتها وسيادتها وسلامة أراضيها. وستواصل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الاسترشاد بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة في سعيها، بمعية جميع الليبيين، إلى تحقيق الاستقرار والرخاء المستدامين للجميع في ليبيا”.

في #يوم_الأمم_المتحدة #UNDay، نستحضر الدور الهام الذي تضطلع به لأمم المتحدة في تعزيز السلام والحوار والدفاع عن حقوق الإنسان وتحقيق التنمية.

لعبت الأمم المتحدة دوراً محورياً في رحلة ليبيا نحو الاستقلال، وهي مستمرة في التزامها بوحدتها وسيادتها وسلامة أراضيها. وستواصل بعثة الأمم… pic.twitter.com/CosCbwWa0E — Stephanie Koury (@stephaniekoury1) October 24, 2024