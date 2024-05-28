خوري تؤكد التزام البعثة الأممية بدعم المرأة الليبية

جددت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم بليبيا ستيفاني خوري، التزام البعثة الأممية “بتعزيز الإدماج الكامل للمرأة الليبية في العملية السياسية”.

وقالت خوري، في كلمة القتها خلال مشاركتها في المؤتمر الثاني للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات حول المرأة والانتخابات مساء الاثنين، “إن البعثة ملتزمة بمواصلة مساندتها لليبيين نساء ورجالا، في جهودهم من أجل تحقيق التمثيل العادل للمرأة في الهيئات المنتخبة على المستويين المحلي والوطني”.

وشاركت في المؤتمر الذي عقد أمس نحو (60 ) نائبة وناشطة، قدِمن من جميع أنحاء ليبيا لمناقشة التحديات القانونية التي تواجه المشاركة الكاملة للمرأة في الانتخابات، وتقديم توصيات للتغلب عليها.

من جانب آخر، عقدت خوري، مساء الاثنين، اجتماعًا مع نائبة رئيس البعثة الهولندية، نينك ستال.

وقالت البعثة الأممية عبر صفحتها في “فيسبوك”، إن الاجتماع خصص لمناقشة “أهمية تبني موقف دولي منسق لدعم العملية السياسية في ليبيا وصولا إلى إجراء الانتخابات ومساندة جهود الليبيين لحماية وتعزيز حقوق الإنسان”.