خوري تؤكد دعم إجراء انتخابات حرة ونزيهة

أكدت ستيفاني خوري نائب الأمين المبعوث الأممي إلى ليبيا، دعم إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة، لإعادة الشرعية للمؤسسات الليبية.

وقالت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية، والقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، إن البعثة ملتزمة بتيسير عملية سياسية شاملة يملكها ويقودها الليبيون أنفسهم.

وأوضحت خوري، أن البعثة سوف تواصل دعم عملية مصالحة وطنية شاملة مع كل الشركاء، والعمل مع الليبيين على التنفيذ الكامل والمستدام لاتفاق وقف إطلاق النار، ومعالجة انتشار الأسلحة، وتحسين وضع حقوق الإنسان وسيادة القانون.

ولفتت خوري إلى أن الشعب الليبي عـانى بما يكفي من غياب الاستقرار والتنمية، واليوم يواجه ظروفًا معيشية صعبة، وحان الوقت لوضع حد لهذه المعاناة، داعية الليبيين إلى العمل معًا ومع البعثة من أجل وحدة وسيادة واستقرار وازدهار ليبيا.