«خوري» تؤكد دعم المصرف المركزي للحفاظ على الاستقرار

أكدت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، القائمة بأعمال رئيس البعثة لدى ليبيا ستيفاني خوري، “دعم الأمم المتحدة لمصرف ليبيا المركزي في استمرار دوره في الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي وعلى مقدرات البلاد”.

وخلال اتصال هاتفي مع محافظ المصرف الصديق الكبير، “رحبت “خوري” بدعم مجلس النواب والمجلس الاستشاري للدولة للمصرف المركزي ورفضهما الإجراءات أحادية الجانب المتخذة من قبل المجلس الرئاسي والخارجة عن اختصاصاته”.

وحسب بيان المصرف، “تناول الاتصال أيضا عمل المصرف المركزي وسط التهديدات والضغوطات التي تطال المصرف وموظفيه وأنظمته وعلاقات المصرف الدولية”.

مُتابعة عمل المصرف المركزي وسط التهديدات والضغوطات التي تطال المصرف وموظفيه وأنظمته وعلاقات المصرف الدولية أهم ما تم… تم النشر بواسطة ‏مصرف ليبيا المركزي-Central Bank of Libya‏ في الاثنين، ١٩ أغسطس ٢٠٢٤