«خوري» تبحث ‏الإصلاحات الاقتصادية لصالح جميع أبناء ليبيا

استعرضت نائبة الممثل الخاص للأمين العام القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، في اجتماعها مع سفير جمهورية كوريا جيهاك جانج، الوضع السياسي الحالي في ‌ليبيا.

كما استعرضت خوري، “مشاوراتها المكثفة مع الأطراف الليبية والدولية لإحياء العملية السياسية بما في ذلك الإصلاحات الاقتصادية لصالح جميع أبناء ليبيا”.

وأكد السفير “التزام بلاده بدعم جهود بعثة الأمم المتحدة للحفاظ على الاستقرار في ليبيا بما في ذلك من خلال دورها كعضو في مجلس الأمن”.

‏وعقدت خوري، لقاءً مثمرًا مع “سفير مالطا تشارلز صليبا، حيث تبادلا وجهات النظر حول الوضع الحالي في ليبيا ⁩ وعناصر العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة”.

واتفقا على “أهمية توحيد مؤسسات الدولة وتمهيد الطريق للانتخابات الوطنية”.