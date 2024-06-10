خوري تبحث المشاركة السياسية مع مجلس أمازيغ ليبيا

عقدت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، مساء الأحد، اجتماعا مع أعضاء المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا.

وقالت نائبة الممثل الخاص على حسابها علي منصة “X” إنها استمعت “إلى انشغالاتهم بشأن التمثيل العادل والمشاركة الهادفة في العملية السياسية، وفي دوائر صنع القرار، فضلا عن تلبية الاحتياجات التنموية الملحة للسكان”.

وأضافت خوري، أنها والحاضرين عن المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، تطرقوا كذلك للوضع في معبر رأس أجدير الحدودي، وشددوا “على ضرورة توخي حل سلمي للتوتر القائم”.

وجددت خوري، خلال الاجتماع “التأكيد على عزم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على مساعدة الليبيين في إطلاق عملية شاملة لإنهاء الجمود السياسي وتحقيق سلام واستقرار مستدامين”.