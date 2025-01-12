«خوري» تبحث تحسين تقديم الخدمات للشعب الليبي

التقت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، نائب الممثل الخاص للأمين العام “المنسق المقيم” منسق الشؤون الإنسانية في ليبيا إينيس تشوما، ووزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي.

وتطرق المجتمعون إلى “الانتخابات البلدية الأخيرة وجهود بناء القدرات للمجالس المنتخبة حديثًا للمساعدة في ضمان تقديم خدمات جيدة للمواطنين”.

وأشادت خوري وشوما، “بانتخاب أول عميدة بلدية في زلطن، ‏وجرى تبادل الأراء حول زيارتهما الأخيرة إلى الكفرة والتحديات التي تواجهها البلدية، خاصة في معالجة الاحتياجات المتزايدة للاجئين السودانيين. واتفق الجميع على الحاجة إلى مزيد من الدعم”.

‏كما “عرضت الوزارة منصتها الإلكترونية الداخلية، والتي تهدف إلى توفير صورة شاملة وتحديثات آنية حول الخدمات العامة التي تقدمها البلديات وتتبع الإجراءات الإدارية، بهدف تعزيز فاعلية الحكم المحلي والمساءلة وتحسين تقديم الخدمات للشعب الليبي”.