«خوري» تبحث تعزيز السلام بشكل مستدام في ليبيا

التقت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، باللواء أسامة الجويلي في العزيزية، لمناقشة التطورات السياسية والأمنية الحالية.

وخلال اللقاء، تم التطرق إلى سبل المضي قدمًا بالبلاد نحو الانتخابات، وتوحيد مؤسسات الدولة بما في ذلك مؤسسات الجيش والأمن وتعزيز السلام والاستقرار بشكل مستدام في ليبيا.

كما التقت خوري، بممثلي مختلف الأحزاب السياسية لمناقشة العناصر الرئيسية للعملية السياسية التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة بهدف التغلب على الجمود الحالي وتمهيد الطريق للانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة.

وأعربت عن تأييدها لتأكيد ممثلي الأحزاب بأهمية المشاركة الشاملة والهادفة للأحزاب السياسية، بما في ذلك النساء، في الحياة العامة لأي عملية ديمقراطية يقودها الليبيو