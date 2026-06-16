خوري تبحث «خارطة الطريق والانتخابات» مع روسيا

عقدت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني خوري، سلسلة لقاءات مع كل من سفير روسيا الاتحادية لدى ليبيا أيدار أغانين، والأمين العام للقيادة العامة خيري التميمي، لبحث آخر التطورات على الساحة الليبية في الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية.

وخلال لقائها مع سفير روسيا الاتحادية لدى ليبيا، ناقشت ستيفاني خوري آخر المستجدات السياسية والاقتصادية والأمنية، إلى جانب نتائج عملية الحوار المُهيكل، والتقدم المحرز في الاجتماع المصغر المكلف بمعالجة العراقيل التي عطلت تنفيذ الخطوتين الأوليين من خارطة الطريق التي تيسرها الأمم المتحدة بهدف الوصول إلى انتخابات وطنية في ليبيا.

وفي لقاء منفصل مع الأمين العام للقيادة العامة خيري التميمي، تناولت خوري المستجدات السياسية والعسكرية، مع التركيز على مخرجات الحوار المهيكل، خصوصاً التوصيات المتعلقة بإصلاح وتوحيد المؤسستين الأمنية والعسكرية.

وأشادت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالدور الذي تضطلع به اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، ووصفتها بأنها نموذج للتنسيق والتعاون بين المؤسسات العسكرية الوطنية، مؤكدة أهمية دعم جميع الجهود الهادفة إلى توحيد المؤسسات بما يعزز الاستقرار ويدعم تطلعات الليبيين نحو التنمية.