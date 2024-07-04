«خوري» تبحث مع «الحداد» الأوضاع الأمنية في ليبيا

التقت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، اليوم في طرابلس، بالفريق أول ركن محمد الحداد رئيس الأركان العامة للجيش الليبي.

وذكرت البعثة الأممية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه تم خلال اللقاء استعراض الأوضاع الأمنية في ليبيا والتشديد على الأهمية البالغة لتوحيد مؤسسات الدولة، وخاصة المؤسسات الأمنية.

وجددت نائبة الممثل الخاص التأكيد على ضرورة تعزيز التوافق السياسي وتوحيد مؤسسات البلاد لتلبية احتياجات الشعب الليبي والحفاظ على سيادة ليبيا.

طرابلس 04 يوليو 2024م. استقبل رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، ظهر اليوم الخميس، بمكتبه بطرابلس، القائمة بأعمال رئيس… تم النشر بواسطة ‏رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي‏ في الخميس، ٤ يوليو ٢٠٢٤