خوري تبحث مع النائب «الهادي الصغير» سبل دفع العملية السياسية وصياغة خارطة طريق

أجرت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني خوري، لقاءً في ديوان مجلس النواب بالعاصمة طرابلس مع النائب الهادي الصغير، في إطار المشاورات الجارية حول صياغة خارطة طريق لعملية سياسية شاملة، يقودها الليبيون وتيسرها الأمم المتحدة.

وتناول اللقاء أهمية المشاركة الليبية الفاعلة في إعداد هذه الخارطة، باعتبارها مدخلاً لتعزيز التوافق الوطني وإنهاء الوضع القائم، الذي لم يعد قابلاً للاستمرار.

كما أكدت خوري والصغير على ضرورة تكثيف الجهود من أجل تلبية تطلعات الليبيين إلى الأمن والاستقرار والتنمية، من خلال مؤسسات موحدة وشرعية تمثل جميع الأطراف وتحظى بقبول وطني واسع.