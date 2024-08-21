«خوري» تبحث مع «برنت» التحديات التي تواجه ليبيا

التقت نائبة الممثل الخاص للأمين العام والقائمة بأعمال رئيس البعثة، ستيفاني خوري، بالقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، جيمي برنت، حيث ناقشا التحديات الراهنة التي تواجه ليبيا.

وتطرق اللقاء إلى الانقسام المؤسسي، وشدّدت خوري، “على أهمية نزاهة المؤسسات ومساءلتها، وعلى ضرورة الالتزام بالحوار في حل كافة القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية”.

التقت نائبة الممثل الخاص للأمين العام والقائمة بأعمال رئيس البعثة ستيفاني خوري أمس بالقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة… تم النشر بواسطة ‏UNSMIL بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا‏ في الثلاثاء، ٢٠ أغسطس ٢٠٢٤