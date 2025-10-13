خوري تبحث مع «عقيلة صالح» خارطة الطريق السياسية

ناقشت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، في مكالمة هاتفية، سُبل المضي قدمًا في خارطة الطريق السياسية التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأكدت خوري على ضرورة إنجاز الخطوتين الأوليين في الخارطة، وهما: تعديل الإطارين التشريعي والدستوري للانتخابات، وإعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وشددت خوري على أهمية اضطلاع المؤسسات الليبية بدور قيادي وتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الليبي، مؤكدة أن البلاد لا تستطيع تحمّل مزيد من التأخير في سبيل تحقيق مؤسسات موحدة وشرعية.

من جانبه، جدد رئيس مجلس النواب التزام المجلس بالعمل مع المجلس الأعلى للدولة لاستكمال العملية في أقرب وقت ممكن.