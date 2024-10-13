«خوري» تبحث مع قطر الوضع السياسي في ليبيا

التقت اليوم في الدوحة، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، محمد بن عبد العزيز الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية في قطر.

وأطلعت “خوري”، الوير القطري، “على نتائج إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن”.

كما ناقشت معه الوضع السياسي في ليبيا، حيث أكدا “على أهمية السيادة الليبية والحاجة إلى توحيد الدعم الدولي للدفع بالعملية السياسية بقيادة ليبية ورعاية الأمم المتحدة، تمهيداً لإجراء انتخابات عامة شاملة”.

وأكد الوزير، “دعم قطر لجهود الأمم المتحدة والتزامها بالعملية السياسية التي تيسرها البعثة”.

Today in Doha, I met with H.E. Mohammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi, Minister of State for Foreign Affairs of Qatar. I shared the outcome of my recent briefing to the Security Council. pic.twitter.com/2Jk2NqNWmK — Stephanie Koury (@stephaniekoury1) October 13, 2024