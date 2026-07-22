خوري: نواصل مشاورات واسعة لدعم «مسار سياسي» بقيادة ليبية

بحثت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية في ليبيا ستيفاني خوري، مع ممثلي التجمع السياسي الوطني فزان، تطورات العملية السياسية في ليبيا وسبل تعزيز مشاركة مختلف المناطق الليبية في رسم ملامح المرحلة المقبلة.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “أونسميل” إن اللقاء يأتي ضمن سلسلة المشاورات التي تجريها البعثة مع مختلف مكونات المجتمع الليبي، بمشاركة شخصيات سياسية وفعاليات بارزة تمثل مناطق مختلفة في إقليم فزان.

وناقش الاجتماع مسار العملية السياسية في ليبيا، بما في ذلك توصيات الحوار المُهيكل، وأهمية ضمان مشاركة فاعلة لجميع المناطق في الجهود المرتبطة بدعم الحوكمة والتنمية وتحقيق الاستقرار.

وأكد المشاركون خلال اللقاء أهمية الدور التاريخي الذي لعبته منطقة فزان في بناء الدولة الليبية ومؤسساتها، مشددين على ضرورة تعزيز حضور المنطقة في صياغة مستقبل البلاد، ودعم المسارات الحوارية التي ترعاها الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة.

من جانبها، أكدت ستيفاني خوري أهمية المكانة التاريخية والجغرافية لفزان، مشيرة إلى خصوصية تجارب المنطقة ودورها في المشهد الليبي.

وشددت خوري على التزام بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمواصلة مشاوراتها مع مختلف مكونات المجتمع الليبي، بهدف دعم مسار سياسي يكون بقيادة وملكية ليبية، ويعكس تطلعات جميع المناطق والمكونات.

وتواصل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إجراء لقاءات مع القوى السياسية والاجتماعية والمناطقية، ضمن جهودها الرامية إلى دفع العملية السياسية، ومناقشة آليات إنهاء الأزمة وتعزيز مشاركة جميع المناطق الليبية في مستقبل البلاد.