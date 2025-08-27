خوري تجتمع مع ممثلي التبو لمناقشة خارطة الطريق الانتخابية في ليبيا

التقت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، وفداً من ممثلي التبو ضم شخصيات سياسية وقانونية وقبلية، وأعضاء من المجالس الاجتماعية، إلى جانب ممثلين عن فئتي الشباب والنساء ونشطاء المجتمع المدني.

وخلال الاجتماع، عرضت خوري النقاط الأساسية لخارطة الطريق السياسية، التي تهدف إلى توحيد المؤسسات وإجراء الانتخابات الوطنية كخطوتين محوريتين لإنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا، كما تطرّقت إلى الحوار المهيكل لمعالجة السياسات ذات الأولوية في مجالات الاقتصاد والأمن والحوكمة والمصالحة.

بدورهم، عبّر أعضاء الوفد عن وجهات نظرهم بشأن مستقبل المسار السياسي، مشددين على أهمية إشراك جميع المكونات في العملية السياسية، واستكمال الدستور كجزء من جهود إنهاء المرحلة الانتقالية.

كما ناقش الجانبان التحديات التي يواجهها التبو، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الإدماج والتمثيل في عمليات صنع القرار على المستويين المحلي والوطني، وسبل معالجتها.