«خوري» تجري زيارة إلى غرفة العمليات المركزية التابعة لمفوضية الانتخابات

رافقت نائبة الممثل الخاص للأمين العام القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، صوفي كيمخدزة، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح في زيارة إلى غرفة العمليات المركزية التابعة للمفوضية.

وبحسب بعثة الأمم المتحدة، “تسهر الغرفة على المتابعة التشغيلية طوال ذروة العملية الانتخابية، من خلال مراقبة غرف العمليات الميدانية الستة عشر التابعة للمكاتب الميدانية للمفوضية، والتي تغطي 352 مركز اقتراع و777 محطة اقتراع موزعة على البلديات الـ58 التي تشملها هذه الجولة من انتخابات المجلس البلدية في ليبيا. وتقوم الغرفة أولا بأول بتجميع التقارير المتعلقة بفتح وإغلاق مراكز الاقتراع، وإقبال الناخبين، وغيرها من المعطيات التي تصلها من الميدان”.

كما زارت خوري، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، صوفي كيمخدزة، صحبة وزير الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية، بدر الدين التومي، مركز الاقتراع الزبير بن العوام التابع للدائرة الانتخابية لقصر بن غشير.

وتجري الانتخابات البلدية في هذه الدائرة في ثلاثين مركز اقتراع، ويشارك فيها ما يناهز 13 ألف ناخب وناخبة.