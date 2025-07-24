خوري تزور ترهونة وتؤكد دعم تطلعات الليبيين نحو السلام

زارت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، يوم الأربعاء، مدينة ترهونة، في إطار سلسلة المشاورات السياسية التي تُجريها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تمهيدًا لإعلان خارطة طريق للعملية السياسية.

والتقت خوري خلال الزيارة بطيف واسع من الفاعلين المحليين، شمل أعضاء من المجلس البلدي، وقادة المجتمع المحلي، وممثلين عن النساء والشباب والمجتمع المدني والأكاديميين، إلى جانب الجهات الأمنية.

وركزت المناقشات على توصيات اللجنة الاستشارية، حيث أشار الحاضرون إلى نيتهم إجراء المزيد من المشاورات الداخلية قبل تقديم آرائهم وتوصياتهم النهائية.

كما أعرب ممثلو المجتمع المحلي عن خيبة أملهم من استمرار الجمود السياسي، مشيرين إلى تفكك المؤسسات، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وطول أمد المراحل الانتقالية، داعين إلى إطلاق عملية سياسية شاملة تُنهي حالة التهميش، خاصة في مدينة ترهونة.

من جانبها، شددت ممثلات النساء في ترهونة على ضرورة تعزيز المشاركة السياسية للمرأة، وتوفير آليات لمكافحة العنف ضدها، خصوصاً عبر الفضاء الإلكتروني.

كما دعا أعضاء المجلس البلدي إلى دعم أكبر للخدمات الأساسية كالمياه، والصرف الصحي، والرعاية الصحية، مع التأكيد على أهمية الاستجابة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي اجتماع منفصل، التقت نائبة الممثلة الخاصة بعائلات ضحايا مجازر ترهونة، الذين طالبوا بعملية عدالة انتقالية شاملة ترتكز على حقوق الضحايا.

وأعربت خوري عن دعمها الكامل لهذه المطالب، مؤكدة على ضرورة تسريع جهود تحديد هوية المفقودين وضمان المساءلة وجبر الضرر.

وجددت ستيفاني خوري خلال لقاءاتها تأكيد البعثة الأممية على دعم تطلعات الشعب الليبي نحو السلام والاستقرار والمؤسسات الشرعية الموحدة، مشيدة بجهود أهالي ترهونة في تعزيز التماسك الاجتماعي رغم التحديات.