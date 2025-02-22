«خوري» تشارك في فعالية إطلاق عملية «تسجيل الناخبين»

شاركت نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، في فعالية إطلاق عملية تسجيل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية في 62 بلدية.



وقالت في منشور لها على منصة اكس: “إن هذا الإعلان يمثل خطوة مهمة أخرى نحو تحقيق حوكمة محلية شرعية ومسؤولة وتعزيز الممارسات الديمقراطية”.

وشجعت خوري، “جميع المواطنين المؤهلين، ولا سيما النساء والشباب، على اغتنام هذه الفرصة والتسجيل للتصويت، كما ثمنت الجهود المتواصلة التي تبذلها المفوضية لضمان تسجيل الناخبين من خلال عملية شفافة وآمنة وشاملة، باعتبارها ركيزة أساسية للعملية الانتخابية”.