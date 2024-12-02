«خوري» تشيد بسرعة إنجاز مشاريع الإعمار

التقى بالقاسم خليفة حفتر بصفته مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، رفقة عدد من فريق عمل الصندوق، نائبة الممثل الخاص للأمين العام القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، والوفد المرافق لها.

وخلال اللقاء، أثنت خوري، “على الجهود الكبيرة التي يبذلها الصندوق في تحقيق الاستقرار والسلام في ليبيا، مشيدة بسرعة إنجاز مشاريع الإعمار في العديد من المدن والمناطق الليبية”.

وأكدت أن “هذه الجهود تعد خطوة هامة نحو تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، بما يسهم في إعادة بناء المجتمع الليبي وتحقيق التنمية المستدامة”.

جانب من لقاء مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا المُهندس "بالقاسم خليفة حفتر " بنائب المبعوث الخاص للأمين العام… تم النشر بواسطة ‏صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا‏ في الأحد، ١ ديسمبر ٢٠٢٤