«خوري» تصل سرت لحضور اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة

وصلت نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، والوفد المرافق لها إلى مدينة سرت، لحضور الجلسة الختامية لاجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

وبحسب ما نشرت “المنصة الليبية الإخبارية”، “بدأت الجلسة الختامية المغلقة لاجتماع اللجنة العسكرية 5+5 المشتركة 5+5 بمدينة سرت، بحضور الفريق امراجع العمامي واللواء مختار النقاصة، ونائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا استيفاني خوري، والوفد المرافق”.

هذا وكان في استقبال “خوري”، لدى وصولها إلى مقر اللجنة الدائم بسرت الفريق امراجع العمامي واللواء مختار النقاصة”، وهما عضوان في اللجنة، ويعقد الاجتماع العاشر بمقر اللجنة الدائم بمجمع “واغادوغو” في سرت.