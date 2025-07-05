«خوري» تعقد مشاورات عامة في بني وليد

أجرت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للشؤون السياسية ستيفاني خوري، زيارة إلى مدينة بني وليد، حيث عقدت مشاورات عامة مع المجلس البلدي، وقادة المجتمع، والمسؤولين المنتخبين، والأكاديميين، والنساء، والشباب، وممثلي المجتمع المدني.

ووفق ما نقلت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فقد عبّر المشاركون عن إحباطهم من الجمود السياسي المطوّل والإخفاقات المتكررة في التوصل إلى حل دائم.

وتركزت المناقشات على المقترحات التي قدمتها اللجنة الاستشارية، والحاجة الملحة إلى توحيد المؤسسات في ظل الأزمة المتعددة الأبعاد التي تمر بها البلاد.

ودعا المشاركون في المشاورات إلى إيجاد حل حاسم للوضع الراهن، مشيرين إلى استمرار تهميش بني وليد والحاجة إلى تعزيز المصالحة الوطنية.

كما طالب المشاركون بضمان المشاركة الشاملة والفعالة لأصوات من مختلف أنحاء ليبيا في العملية السياسية التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا باعتبار هذه المشاركة أمرًا بالغ الأهمية.