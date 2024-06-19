خوري تقدم إحاطتها الأولى أمام مجلس الأمن اليوم

تقدم القائم بأعمال الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية في ليبيا “ستيفاني خوري” اليوم إحاطة لمجلس الأمن الدولي عن مستجدات الأوضاع في ليبيا.

واوضحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن الاحاطة يمكن متابعتها عند الساعة الرابعة مساءً بتوقيت طرابلس المحلي.

وكانت خوري أجرت عدة لقاءات مع الأطراف السياسية الرئيسية وومثلي المجتمع المدني، والسفراء الأجانب في ليبيا، خلال الفترة الماضية لتشكيل تصور واضح عن مروحة الأفكار المطروحة للحل.

ويوم أمس بحثت “خوري”، مع سفير مالطا لدى ليبيا، “تشارلز صليبا”، سبل المضي قدما بالعملية السياسية.

وقالت خوري في منشور عبر منصة “أكس” : اتفقنا على أهمية الدعم الدولي المتماسك لضمان استفادة الجميع في ليبيا من استقرار الدولة وازدهارها.