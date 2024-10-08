«خوري» تقدّم غداً إحاطتها الدورية لمجلس الأمن للأوضاع في ليبيا

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، ستقدّم إحاطتها الدورية لمجلس الأمن عن الأوضاع في ليبيا، غدًا الأربعاء 9 أكتوبر، الساعة الرابعة عصراً بتوقيت طرابلس.

ويمكن منابعة البث على الرابط: https://webtv.un.org/en/asset/k1f/k1f2yxfqco.

وكان استقبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الاثنين، القائم بأعمال رئيس البعثة في ليبيا ستيفاني خوري، وذلك في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وقالت ” خوري ” في تغريدة على “منصة أكس”: “استقبلني الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وأضافت، “ناقشنا تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا. وأعرب الأمين العام عن دعمه القوي لجهود البعثة لتيسير العملية السياسية الرامية إلى حل الجمود الراهن”.