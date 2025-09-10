خوري تلتقي «المجلس الاجتماعي للنواحي الأربع» وتؤكد أهمية دورهم في دعم خارطة الطريق

في إطار جهود الأمم المتحدة لدعم العملية السياسية في ليبيا، التقت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، المجلس الاجتماعي للنواحي الأربع، وذلك لتبادل الآراء حول خارطة الطريق السياسية التي تهدف إلى توحيد مؤسسات الدولة وتعزيزها، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات وطنية شاملة.

وناقشت خوري مع أعضاء المجلس أهمية دورهم في تعزيز الحلول السلمية للنزاعات، وتهدئة التوترات داخل المجتمعات، مؤكدة أن جهودهم تساهم بشكل كبير في توفير بيئة مستقرة تدعم العملية السياسية.

كما تطرقت المحادثات إلى تعاون المجلس مع المجتمعات المحلية لدعم المشاركة الواسعة في الانتخابات البلدية التي أُجريت مؤخرًا، والتي اعتُبرت خطوة إيجابية على طريق استعادة الحياة الديمقراطية المحلية.

وأكدت خوري على أهمية استمرار هذا الدور البنّاء، مشيدة بالنهج المجتمعي الذي يتبعه المجلس في تعزيز الحوار والمصالحة، وخلق بيئة مواتية للتقدم السياسي في البلاد.